L'EMERGENZA

PARIGI Quando Emmanuel Macron ha cominciato a parlare ieri sera alle 20, le cifre dell'ondata che ormai «sommerge» la Francia erano arrivate da pochi minuti: più di 35 mila contagi e 244 morti in 24 ore, più di 3mila ricoverati in terapia intensiva. «Siamo sommersi da una seconda ondata che ormai lo sappiamo, sarà più dura e più letale della prima dice il Presidente, senza più nessuna sfumatura qualsiasi cosa facciamo, sappiamo già che ci saranno più di 9mila ricoverati in rianimazione a metà novembre, se non freniamo i morti saranno 400mila, in questo contesto è mia responsabilità proteggere i francesi». Il presidente richiude la Francia dalla mezzanotte di stasera e «almeno fino al primo dicembre» con un lockdown un po' meno ermetico di quello di marzo, con le scuole aperte e la possibilità di andare a lavorare. Nell'Europa «sorpresa dalla ripresa dell'epidemia», corre ai ripari anche la Germania: da lunedì a fine novembre tutto chiuso con poche eccezioni, come annunciato da Angela Merkel dopo una riunione ieri con i governatori dei 16 Länder.

IL CONFINAMENTO

«Abbiamo imparato da quanto successo in primavera ha detto Macron ai francesi per questo il confinamento sarà modificato in tre punti principali: le scuole resteranno aperte, il lavoro potrà continuare, le case di riposo potranno essere visitate». Asili, elementari, medie e anche licei continueranno «con protocollo sanitario rafforzato». Per attenuare le ricadute economiche, il lavoro «potrà continuare» anche se lo smartworking «è di nuovo generalizzato». Gli ospedali si preparano ad assorbire un aumento ineluttabile di ricoveri, con una capacità di letti in rianimazione portata da 5 a 10 mila. Per il resto, tutto chiuso: locali bar, ristoranti, negozi considerati «non essenziali». Per uscire, occorrerà di nuovo l'autocertificazione. Vietate le riunioni pubbliche e private e vietati anche gli spostamenti interregionali, mentre restano aperte le frontiere. Il presidente ha promesso una «valutazione dell'impatto delle misure» tra quindici giorni e ha detto di sperare «che sarà possibile celebrare Natale in famiglia e anche le feste di fine anno». «Dobbiamo resistere - ha detto Macron - resistere fino al vaccino, che non sarà prima dell'estate».

Anche in Germania resteranno chiusi ristoranti, bar, cinema, sale da concerto, teatri, discoteche, palestre, centri estetici. Sarà in compenso consentito il cibo da asporto e le consegne e resteranno aperti i parrucchieri. Interdetti invece i pernottamenti turistici (tranne urgenti ragioni di lavoro). Come in Francia, restano aperti i confini nazionali. Supermercati e negozi al dettaglio aperti ma con ingressi limitati a una persona ogni 10 metri quadrati. Aperti anche scuole e asili. Nelle case di riposo per anziani, categoria a rischio che ha sofferto al primo lockdown, sono previsti test rapidi per ridurre al minimo l'isolamento sociale. Per le categorie colpite il ministro delle finanze Olaf Scholz ha previsto indennizzi di 10 miliardi di euro. Il virus corre velocissimo, la crescita è esponenziale, ci troviamo in una «acuta emergenza sanitaria, dobbiamo agire e subito, ha detto la cancelliera annunciando, come Macron, misure dure nella speranza di poter festeggiare il Natale».

IL RECORD

Ieri l'epidemia ha battuto un nuovo record con quasi 15.000 casi positivi in un giorno. La Merkel si è appellata al buon senso dei tedeschi: l'obiettivo è tornare a un massimo di 50 contagi ogni 100.000 persone in una settimana. Giro di vite anche in Svizzera, dove una seconda ondata già molto più violenta della prima ha convinto il governo a chiudere in tutto il paese dalle 23 i bar e i ristoranti, mentre i corsi universitari saranno ormai tutti on line e le manifestazioni private, tra parenti o amici, non dovranno riunire più di dieci persone.

Francesca Pierantozzi

