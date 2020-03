LA GIORNATA

ROMA La lunga fila di auto al porto di Villa San Giovanni per traghettare in Sicilia, è la confema che non tutti gli italiani riescono a capire e ad accettare i divieti che il Governo ha imposto per tentare di contenere il contagio da coronavirus. È una continua fuga in avanti quella che Palazzo Chigi deve fare per limitare al massimo gli spostamenti non necessari. Per questo, dopo aver ricevuto sollecitazioni da più parti, i ministri hanno deciso di intervenire nuovamente per attuare un inasprimento delle sanzioni.

CONTESTAZIONI

La nuova stretta anti-furbetti sarà quella di contestare multe salatissime, fino a 3mila euro per tutti coloro che non rispettano le norme. Inoltre, cosí come sta già avvenendo in diverse parti d'Italia, il nuovo atto del governo consentirà alle forze dell'ordine di confiscare o di effettuare un fermo amministrativo anche per il mezzo con il quale il trasgressore si sta muovendo, che si tratti di moto o auto.

CONTROLLI

Una decisione sofferta, ma necessaria, visto che le violazioni continuano a essere molto elevate. Solo ieri sono state oltre 10.000 le denunce effettuate su tutto il territorio nazionale. Quindi sul totale di 200 mila persone controllate, la percentuale dei disubbidienti è del 5 per cento circa. Percentuale che, incredibilmente, quasi raddoppia a Milano dove su 5.000 controllati sono state denunciate 425 persone per inottemperanza ai decreti relativi all'emergenza Coronavirus.

Sempre ieri, poi, dall'Enac, l'Ente nazionale per il volo, è stato dato l'ok all'uso dei droni da parte delle forze dell'ordine per monitorare gli spostamenti dei cittadini e verificare eventuali violazioni. L'ordinanza indica sia i dispositivi che possono essere utilizzati sia le modalità «per il contenimento dell'emergenza epidemiologica». Fino al 3 aprile, la polizia locale potrà condurre i controlli, «con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto con mezzi aerei di massa operativa al decollo inferiore a 25 kg».

LA CORSA

Nella corsa a chi chiude di più il territorio si inserisce, poi, il conflitto che ha sollevato ieri il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Una sua ordinanza restrittiva prevede multe fino a 5 mila euro per chi viola le regole e non mantiene la distanza di sicurezza di un metro. L'ha emessa due giorni fa, poco prima che arrivasse l'ultimo decreto del presidente del Consiglio. E ieri il governatore lombardo ha sollecitato il governo affinché gli faccia sapere se sul territorio deve far valere la sua ordinanza o il dpcm. «Ho già scritto al Viminale», ha dichiarato. In realtà, al momento, al ministero dell'Interno non sembra sia arrivata la sua richiesta di chiarimenti, ma, in base, a quanto stabilito dal titolo V della Carta costituzionale sarà valido il provvedimento da lui emesso, a meno che non contrasti palesemente con il decreto ministeriale o non violi i diritti garantiti. E comunque, qualora si presentasse qualche problema verrà analizzato volta per volta.

VILLA SAN GOVANNI

Altro governatore sul piede di guerra è quello siciliano, Nello Musumeci. Le immagini delle auto ferme l'altra sera a Villa San Giovanni, pronte a imbarcarsi sul traghetto per l'isola, lo hanno mandato su tutte le furie. Il governatore ha parlato di «nuova ondata», di rientri provocati dalla chiusura delle fabbriche decisa dal premier, e ha denunciato scarsi controlli in Calabria. Lo stesso ha fatto il sindaco di Messina. Ma il Viminale non è dello stesso avviso e ha replicato con numeri alla mano: «Non rispondono al vero le accuse del presidente Musumeci - hanno spiegato - Sono state mosse per di più in un momento in cui le istituzioni dovrebbero mostrarsi unite nel fronteggiare l'emergenza. Non c'è alcun flusso incontrollato, tutte le persone che hanno traghettato sono risultate legittimate a farlo». Il botta e risposta è arrivato al culmine di una giornata di tensione. «Nessuno deve più entrare in Sicilia, lo sa il ministro dell'Interno, lo sa il premier Conte, lo sa il ministro Boccia, lo sanno tutti a Roma», ha incalzato Musumeci. E ha scritto una lettera al ministro Luciana Lamorgese, chiedendo maggiori controlli agli imbarcaderi della Calabria.

Cristiana Mangani

