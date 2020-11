TERRORISMO

PARIGI Un pool di magistrati per dare la caccia agli haters, uno schedario nazionale dei bambini, per verificare che vadano tutti a scuola, un dispositivo anti-putsch, per evitare che le moschee cadano in mano agli estremisti, e poi giro di vite per evitare che poligami, matrimoni combinati e certificati di verginità continuino a esistere anche nella Francia laica dell'anno 2020: il progetto di legge per lottare contro l'integralismo è arrivato all'Assemblée Nationale.

Emmanuel Macron lo aveva promesso il 2 ottobre, presentando in un discorso un piano «contro il separatismo islamico». Quel discorso aveva incendiato diversi paesi musulmani. Due settimane dopo veniva ucciso Samuel Paty, professore di storia, decapitato a pochi metri dalla sua scuola, «colpevole» di aver mostrato in classe delle caricature di Maometto pubblicate da Charlie Hebdo. Ancora due settimane, e tre persone erano uccise, a colpi di coltello, nella cattedrale di Nizza.

«I PRINCIPI REPUBBLICANI»

Nel testo arrivato ieri in Parlamento, il termine separatismo è scomparso e anche quello di laicità: l'arsenale di misure per lottare contro l'integralismo compare sotto il più neutro titolo di «progetto di legge per rafforzare i principi repubblicani». Le misure, però, sono forti.Nel mirino innanzitutto gli haters, gli odiatori in rete che, nel caso di Samuel Paty, hanno creato il clima di false denunce e accuse che ha in parte armato la mano del terrorista. Il testo crea un nuovo reato e sanzioni specifiche per chi «mette in pericolo la vita altrui con diffusioni relative alla sua vita privata». Un pool antiodiatori sarà specialmente creato alla procura di Parigi. Una serie di misure sono poi dedicate a combattere l'indottrinamento dei più piccoli. Vietata la scuola a casa dai tre anni se non per «motivi molti precisi relativi alla salute del bambino». Tra le novità maggiori, la creazione di un «casellario» nazionale in cui saranno schedati (con attribuzione di un numero personale) tutti i bambini in età scolare in modo che «le autorità accademiche possano verificare che nessun bambino sia privato del suo diritto all'istruzione».

