IL CASO

ROMA Ben 465 voti a favore, 150 contro, 67 astensioni: questo il risultato della votazione della risoluzione dell'Europarlamento sull'accordo raggiunto tra i governi sulla risposta anticrisi e sul bilancio Ue. Nel documento presentato e sostenuto dai cinque maggiori gruppi (Ppe, Socialisti, Renew Europe gli ex liberali, Verdi, Gue ovvero la sinistra) viene espressa soddisfazione per il via libera alla risposta finanziaria europea con il programma Next Generation Eu con 750 miliardi raccolti sul mercato con la più grande emissioni di bond comunitari della storia europea, tuttavia viene apertamente minacciato la bocciatura del bilancio Ue 2021-2027. «Le conclusioni del Consiglio europeo rappresentano soltanto un accordo politico tra i capi di Stato e di governo - si legge nella risoluzione - Il Parlamento non è disposto ad avallare formalmente una decisione già presa ed è pronto a non concedere l'approvazione al bilancio fino a quando non sarà raggiunto un accordo soddisfacente nei prossimi negoziati». Il Parlamento Ue ricorda che «tutti i 40 programmi europei finanziati devono avere il consenso del Parlamento, come colegislatore». Un accordo dev'essere raggiunto «al più tardi entro fine ottobre», per assicurare l'avvio dei programmi dal primo gennaio 2021.

Nel caso in cui Consiglio e Parlamento non dovessero trovare l'accordo, occorrerà una soluzione ponte per assicurare la continuazione dei programmi finanziati dal bilancio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA