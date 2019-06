Strasburgo: no alle ong Primo assist all'Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMAL'Olanda respinge al mittente le richieste dell'Italia: non si farà carico dei migranti a bordo della Sea Watch 3 e non consentirà l'attracco della nave nei suoi porti. Si complica l'odissea dei 42 migranti, in mare da 13 giorni. La chiusura che arriva da Amsterdam coincide, temporalmente, con la decisione, del tutto inattesa per la ong tedesca, della Corte dei diritti dell'uomo: l'Italia non è obbligata a fare sbarcare i profughi. Per la Corte di Strasburgo, alla quale l'organizzazione non governativa si era rivolta, non ci sono...