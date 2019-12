Strappo prescrizione, il Pd: inaccettabile così salta il governo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA «Così salta il governo». Il Pd e Italia Viva alzano la voce e lo hanno fatto parlando direttamente con Conte. Per ora sono messaggi inviati affinché sia Bonafede a sminare il terreno e a trovare un accordo sulla riforma della prescrizione. In assenza di un'intesa Zingaretti e Renzi hanno fatto capire al premier che si muoveranno in autonomia. Il Pd è pronto a presentare una proposta sulla prescrizione processuale, facendo propria la tesi dell'ex procuratore di Milano Bruti Liberati, con l'estinzione dell'azione penale qualora...