ROMA In fondo Barcellona è a un'ora e mezza di volo da Fiumicino. E l'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato, di fronte a un aumento dei casi positivi e all'imprudenza generalizzata nelle spiagge come nelle nottate della movida, avverte: «Se continuiamo così, sia chiaro, finiamo come la Catalogna, saremo costretti a chiudere tutto. Se qualcuno pensa che il virus non ci sia più, allora non ha capito nulla. Meglio indossare la mascherina e mantenere le distanze, fare piccoli sacrifici, che essere costretti a restare chiusi in casa come a Barcellona perché l'epidemia è ripartita. O peggio ancora che finire in ospedale. Basta poco per riaccendere il fuoco della trasmissione del virus che comunque non si è mai fermata».

Il Lazio ha vissuto una settimana complicata: in media i nuovi positivi si hanno oscillato ogni giorno nella fascia compresa tra 10 e 20 unità; tra giovedì e domenica c'è stato anche un aumento dei ricoveri (escluse le terapie intensive) da 175 a 180; ed è la regione in Italia con più pazienti Covid negli ospedali. «Quest'ultimo dato non mi preoccupa - precisa D'Amato - perché noi abbiamo scelto come strategia di ricoverare con più frequenza, questo ci ha consentito di avere il tasso di letalità più basso tra le regioni principali. Quello che invece fa scattare l'allarme è il fatto che ormai nessuno utilizzi più la mascherina, vediamo scene di assembramenti nella movida e nelle spiagge. Vale per i giovani e per i meno giovani». Dal Circeo a Ostia, sembra che il coronavirus sia stato rimosso.

«Allo stesso tempo, ci troviamo a contrastare i casi di importazione, una percentuale molto alta da noi anche per la presenza dell'aeroporto internazionale più importante d'Italia. Per questo ci siamo battuti per fare i controlli agli arrivi». Ogni giorno a Fiumicino sbarcano persone da paesi che hanno una forte circolazione del virus. Viene detto loro di rispettare la quarantena, ma non basta. Anche ieri sono stati registrati casi positivi in arrivo da Iraq, Pakistan e India. Per quanto riguarda gli immigrati del Bangladesh, la comunità con più positivi, il flusso dei voli aerei è stato interrotto: si continua a effettuare tamponi nei drive in delle Asl romane tra i cittadini di questa nazionalità e in questo modo vengono trovati nuovi casi.

In questi giorni, dallo Spallanzani dovrebbe arrivare la validazione di un tampone rapido, prodotto in Corea del Sud, che consente di verificare se una persona è positiva in una ventina di minuti. Il Lazio vorrebbe utilizzarli negli aeroporti per tutti i passeggeri provenienti da destinazioni a rischio. Il modello è quello utilizzato per il volo che era arrivato da Dacca: a tutti i passeggeri fu fatto il tampone, furono trovati 40 positivi. Ma usando il metodo tradizionale si perdono 24 ore e molte risorse, uno sforzo insostenibile. Con il tampone rapido sarebbe tutto più semplice. Se il governo tardasse nel decidere, il Lazio potrebbe fare da apripista. «Possiamo agire con le nostre forze - dice D'Amato - ma preferiamo sempre intervenire d'intesa con il governo, con una strategia nazionale». Ogni tampone rapido - che si userà solo se gli scienziati dello Spallanzani confermeranno che è affidabile - costa 25 euro, l'idea è quella di chiedere un contributo al passeggero che vuole entrare in Italia.

Ma è miope limitare il problema coronavirus agli stranieri: se il virus circola, bisogna difendersi con comportamenti virtuosi. Eppure, a Roma e nel resto del Lazio, se si escludono isole felici come aeroporti, stazioni e centri commerciali, le mascherine non vengono più indossate (quando non si trovavano, c'era un coro di lamentele per la loro mancanza, ora che sono facilmente reperibili, la maggioranza non le vuole usare, misteri dell'animo umano). Di qui l'invito rilanciato da D'Amato, anche alla luce del fatto che l'Rt, da alcune settimane, nel Lazio è sopra il livello critico di 1: «Rivolgo un appello all'utilizzo della mascherina o si dovrà richiudere. Non possiamo tornare indietro e disperdere gli sforzi fatti fin qui. Dobbiamo usare la mascherina o rischiamo nuovi casi come in Catalogna».

Mauro Evangelisti

