Stragi di massa, ora Trump invoca la pena di morte per i killer

IL CASONEW YORK Pena capitale per chi commette stragi, monitoraggio e divieto di accesso alle armi per chi dà segni di instabilità psichica, e stretta di vite contro la violenza dei videogiochi. Donald Trump ha rotto il silenzio del fine settimana, e ha pronunciato un discorso vibrante e commosso sulle stragi del fine settimana in Texas e in Ohio, con il quale ha chiesto solidarietà al congresso e iniziative bipartisan per affrontare la crisi di terrorismo domestico che gli Usa hanno di fronte. Per la prima volta il presidente non ha...