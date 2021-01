LA SENTENZA

ROMA Sarà celebrato un altro processo per la strage di Viareggio del giugno 2009, quando un vagone cisterna che trasportava gas prese fuoco e nell'esplosione morirono 32 persone. A undici anni e mezzo dal disastro e dopo 150 udienze, la Corte di Cassazione ha ribaltato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze annullando l'aggravante dell'incidente sul lavoro, che ha fatto scattare la prescrizione sull'omicidio colposo. Ha quindi disposto, solo per il reato di disastro colposo, un processo di Appello bis per gli imputati, tra cui l'ex Ad di Fs e Rfi Mauro Moretti che alla prescrizione aveva rinunciato. «È stato ridimensionato radicalmente il verdetto della Corte d'Appello di Firenze», rileva l'avvocato Franco Coppi, difensore di Mauro Moretti. Cadono le accuse di omicidio colposo e sarà materia di un nuovo processo d'Appello l'imputazione di disastro ferroviario colposo che in alcuni casi, come quello dell'ex ad di Ferrovie e dell'ex ad di Rfi Michele Mario Elia, verificherà la sussistenza di eventuali profili di colpa mentre per altre posizioni dovrà rivalutare la pena. Si tratta di 11 imputati condannati in via definitiva dalla Cassazione, tra cui l'ex ad di Trenitalia Vincenzo Soprano oltre a 7 dirigenti di società tedesche e austriache del trasporto ferroviario e ai manager italiani Paolo Pizzadini, Daniele Gobbi Frattini e Mario Castaldo. La Cassazione ha cristallizzato queste responsabilità e ha anche dichiarato sussistenti i reati di omicidio colposo plurimo, finiti tuttavia in prescrizione per il venir meno dell'aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. «L'inquadramento nell'ambito degli infortuni sul lavoro non poteva essere legato a Ferrovie», ribadisce l'avvocato Alfonso Stile, legale di Elia. Annullati i risarcimenti per le 22 associazioni costituitesi parte civile. I familiari delle vittime sono stati già risarciti. «Definitivamente esclusa la condanna di Rfi per la strage di Viareggio. Sono state individuate le responsabilità delle ditte tedesche e austriache, era inutile insistere sul gestore della rete», commenta l'avvocatessa di Rfi Carla Manduca.

DIBATTIMENTO

Per Moretti, che ha rinunciato alla prescrizione in Appello nonostante la condanna a 7 anni riportata in primo grado e poi confermata in secondo grado il 20 giugno 2019, il processo bis dovrà riaprire il dibattimento e la sua posizione sarà valutata nel merito, come quella dell'ex Ad di Rfi Michele Elia. Le accuse mosse al manager, che a seguito della condanna ha lasciato il vertice di Leonardo, erano state definite nel suo ruolo di Ad di Fs «forzature», come aveva sostenuto nella sua arringa davanti ai giudici d'Appello l'avvocato Armando D'Apote. Secondo la difesa, «non c'è nessun potere di intervento, da parte dell'Ad, sulle disposizione di esercizio riguardo alla riduzione della velocità dei convogli». Sconfortati i parenti delle vittime. «Oggi si scrive una pagina triste, di nuovo la parola prescrizione torna in un processo così importante per il Paese», riflette Marco Piagentini, che ha perso la moglie e due figli.

Claudia Guasco

