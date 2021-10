Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Avevano scelto una bella giornata per ripulire un fiume, ma quella che doveva essere una gita tra compagni di scuola si è trasformata in una tragedia. Undici ragazzini di una scuola media sono annegati in un fiume in Indonesia. Altri 10 sono stati salvati.C'è bel tempo, quando il gruppo decide di partire per la sua escursione. Niente pioggia, clima tranquillo. Saranno i soccorritori a raccontare i particolari del terribile...