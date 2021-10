Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ROMA Un ragazzo rimasto ferito in un incidente e poi travolto in tangenziale a Milano, una giovane donna a Lipari, due amici precipitati in un torrente nel Cuneese e un 35enne a Cagliari. Sono le giovani vittime della strada di sabato notte. Sono tutti giovanissimi i protagonisti di un tragico incidente sulla Tangenziale ovest di Milano, costata la vita un ragazzo di 24 anni. All'alba l'auto sulla quale si trovava con due amici, si è...