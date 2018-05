Strage di giornalisti a Kabul, l'ultima fotografia di Marai

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTENTATOROMA Con una piccola reflex nascosta in una sciarpa arrotolata nella mano, ha raccontato l'Afghanistan per 20 anni. Attraverso i suoi scatti ha fotografato una quotidianità fatta di armi, sangue, eserciti stranieri e tentativi di rinascita. Ieri mattina, Shah Marai, fotografo di Afp (Agence France-Press), è rimasto ucciso insieme ad almeno 29 persone, tra cui altri 8 giornalisti, in un doppio attentato terroristico a Kabul. Marai aveva 41 anni e dal 1998, quando ha iniziato a lavorare per l'agenzia francese, raccontava la storia...