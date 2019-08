Strage di delfini: ipotesi morbillo Già 35 gli esemplari trovati morti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Potrebbe essere un'epidemia di Morbillivirus la causa della moria di delfini in Toscana, dove dall'inizio dell'anno sono già 35 gli esemplari trovati morti in varie parti della regione, 18 solo da luglio. È l'ipotesi avanzata dalla biologa marina Sabina Airoldi, del centro studi sui cetacei Tethys.«L'ipotesi principale per spiegare questa moria di delfini in Toscana è un'epidemia di Morbillivirus - spiega l'esperta che lavora nel Santuario dei Cetacei tra la Liguria, la Toscana, la Corsica e la Costa Azzurra -. Ma è solo un'ipotesi,...