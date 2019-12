«Strage di Corinaldo, a giudizio la banda dello spray»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICHIESTAANCONA Giudizio immediato per i sei ragazzi della banda dello spray, per la strage alla discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo avvenuta durante il concerto del trapper Sfera Ebbasta nella notte fra il 7 e l'8 dicembre 2018, quando morirono schiacciati dalla calca cinque adolescenti e una mamma. A chiederlo, alla vigilia dell'anniversario della tragedia, è la Procura di Ancona, ritenendo di avere raccolto «chiari e concordanti elementi di responsabilità» a carico dei ragazzi di età compresa tra 19 e 22 anni, residenti in...