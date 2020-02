L'INCHIESTA

ROMA Il regista occulto della strage di Bologna sarebbe il «maestro venerabile» della loggia massonica P2 Licio Gelli, morto il 15 dicembre 2015. Ad orchestrate, assieme a Gelli, l'attentato più sanguinario della storia della Repubblica (85 morti e oltre 200 feriti) anche apparati deviati dello Stato. Di questo sono certi i magistrati della Procura generale di Bologna che, dopo aver avocato nel 2017 l'indagine dalla Procura ordinaria, hanno notificato quattro avvisi di fine indagine portando alla luce il lato oscuro: quello dei mandanti.

Gelli, già condannato nel 1995 per depistaggio avrebbe avuto un ruolo di primo piano nel finanziare la strage del 2 agosto del 1980. Nel registro degli indagati c'è Paolo Bellini, ex Avanguardia Nazionale, considerato un esecutore dell'attentato, il quinto uomo, dunque, che avrebbe agito in concorso proprio con Gelli, con l'imprenditore e banchiere legato alla P2 Umberto Ortolani, con l'ex prefetto ed ex capo dell'ufficio Affari Riservati del ministero dell'Interno Federico Umberto D'Amato e con il giornalista iscritto alla P2 ed ex senatore dell'Msi, Mario Tedeschi.

DECEDUTI

Questi quattro, tutti deceduti, sono ritenuti mandanti, finanziatori o organizzatori, e avrebbero agito in concorso con gli esecutori, cioè i Nar già condannati: Giusva Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini. I primi tre in via definitiva e l'ultimo in primo grado, dopo la sentenza all'ergastolo del mese scorso. Nell'avviso di conclusioni indagini si legge anche «con altre persone da identificare». La posizione delle quattro menti della P2 che si celavano dietro la bomba verranno subito archiviate.

Gli altri tre indagati, nell'ambito dell'inchiesta firmata dall'avvocato generale Alberto Candi e dai sostituti pg Umberto Palma e Nicola Proto, sono l'ex generale dei servizi segreti ed ex capo del Sisde di Padova Quintino Spella e l'ex carabiniere Piergiorgio Segatel, per depistaggio. Mentre Domenico Catracchia, amministratore di condominio dell'immobile di via Gradoli 96, a Roma, dove si nascondevano le Brigate rosse, il cui nome è emerso anche in relazione ai covi che i Nar utilizzarono nella stessa strada, risponde di false informazioni al pm.

I MANDANTI

Nell'avviso di fine indagine Gelli e Ortolani sono indicati quali mandanti-finanziatori, D'Amato come mandante-organizzatore, Tedeschi come organizzatore per aver aiutato D'Amato nella gestione mediatica della strage, preparatoria e successiva e nell'attività di depistaggio delle indagini. Per collegare mente e braccio armato gli investigatori della Guardia di Finanza hanno seguito il flusso di denaro, milioni di dollari, partiti sostanzialmente da conti riconducibili a Gelli e Ortolani e alla fine destinati, indirettamente, al gruppo dei Nar e a coloro che sono indicati come organizzatori, D'Amato e Tedeschi, per ricostruire il ruolo dei massoni della P2. Il lavoro dei finanzieri si è concentrato in parte sull'analisi di documentazione bancaria, poi su rogatorie con la Svizzera, ma anche su carte sequestrate all'epoca e soprattutto ha preso spunto dal fascicolo del processo sul crac del Banco Ambrosiano, consegnato agli inquirenti dagli avvocati dei familiari delle vittime.

Giu.Sca

