Strage di Bologna, ergastolo per Cavallini «Scoprire i mandanti» `

MILANO «Se voi pensate che ragazzini di poco più di vent'anni, alcuni minorenni, io poco più grande, siano stati la longa manus o gli esecutori di ordini di gruppi di potere come la P2 o di gruppi criminali come la mafia fate un grosso errore di fronte alla verità e al Paese». L'ex Nar Gilberto Cavallini, 67 anni, prende la parola di fronte alla Corte di assise e, di nuovo, si proclama innocente per la bomba alla stazione di Bologna che il 2 agosto 1980 uccise 85 persone e ne ferì 200. Una dichiarazione spontanea che non influisce sulla sentenza: imputato di concorso in strage, dopo sei ore di camera di consiglio viene condannato all'ergastolo.

Secondo la procura fu lui a fornire il supporto logistico agli esecutori materiali del massacro, a ospitare Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini - già condannati in via definitiva come esecutori materiali dell'attentato - a Villorba di Treviso prima della strage. Si procurò anche i documenti falsi e l'auto per raggiungere Bologna. Già condannato a otto ergastoli per vari delitti, Cavallini è ora in semilibertà a Terni e difficilmente sconterà la nuova condanna al carcere a vita, quando e se sarà definitiva, considerati i 37 anni già trascorsi in cella. Ma la sentenza è comunque un tassello in continuità con la verità giudiziaria. Per i magistrati è «dalla lettura combinata delle sentenze irrevocabili» emesse nei confronti di Cavallini e dei suoi complici per altri delitti che si evince la sua responsabilità nella strage. Ma l'uomo dei Nuclei armati rivoluzionari, ammettendo tutti gli altri attentati rivendicati dalle destra eversiva, si chiama fuori. «Sono in carcere dal 12 settembre 1983, sono anni di galera che mi sono meritato. Non accetto però di dover pagare per quello che non ho fatto», sostiene. «Le mie vittime mi pesano tutte sulla coscienza, una un po' più degli altri ed è il giudice Mario Amato».

Il giorno in cui fu assassinato da Cavallini aveva un buco nella scarpa perché camminava molto a piedi, era considerato un uomo del popolo. «Quel buco nella scarpa ha colpito anche me - ammette ora Cavallini - ma, soprattutto, il modo in cui l'ho giustiziato, un modo piuttosto vigliacco e partigiano, alle spalle. Non avevo il coraggio di guardare negli occhi una persona che stavo per ammazzare». Il capo della procura Giuseppe Amato spiega che «la posizione di Cavallini è stata letta in coerenza con il giudicato sulla strage di Bologna: ci è parso che fosse l'anello che mancava con le altre sentenze». Per i familiari delle vittime adesso serve uno sforzo ulteriore: «Bisogna continuare in tempi brevi la battaglia sui mandanti. È la prossima tappa», spiega l'avvocato Andrea Speranzoni. «Questo processo ha condannato il quarto Nar alla pena dell'ergastolo, in questa strage fascista e, aggiungo, con inquietanti collegamenti con apparati dello Stato deviati il cui ruolo, in questa istruttoria, ha iniziato a emergere».

