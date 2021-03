IL CASO

ROMA «Sono trascorsi cinque anni da quel tremendo e assurdo giorno, nulla è stato fatto se non tentare di insabbiare questa immane tragedia da parte sicuramente di alcuni soggetti della magistratura spagnola, non escludendo il governo catalano e quello centrale, i quali sono rimasti in disparte e in silenzio», dopo tre richieste di archiviazioni alle quali si sono opposti, Gabriele e Roberta Maestrini, genitori di Elena, vittima in Catalogna dell'incidente del pullman con studenti dell'Erasmus, hanno scritto al presidente Sergio Mattarella chiedendogli di intervenire. Ma anche domandandosi perché la magistratura italiana non abbia mai aperto un fascicolo.

«Siamo stanchi - scrivono - della solidarietà ipocrita e delle promesse virtuali dei politici fatte nei momenti di ricordo delle nostro ragazze è il momento di dimostrare con atti veri vicinanza e affetto a chi è stata negata una vita a causa di incompetenze e superficialità». Parlano del «dolore è immane» puntano, oltre che alla «giustizia e verità, a provare a sensibilizzare i legislatori affinché dai terribili errori e leggerezze occorse alle nostre ragazze siano emesse nuove normative in materia di sicurezza dei viaggi in autobus a tutela di tutti quei giovani che continueranno a compiere esperienze di vita e d'integrazione socioculturale grazie anche a Erasmus».

Per i genitori inoltre «è inaccettabile che la magistratura italiana non abbia aperto un'inchiesta parallela il giorno successivo a questa tragedia, né tanto meno dopo i tre vergognosi tentativi di archiviazione, nessuno ufficialmente si è posto la domanda ma cosa sta succedendo? Quale è la verità? Nessun ente pubblico e/o associazione si è impegnato condividendo il nostro percorso nella ricerca di giustizia». Conclude il papà di Elena, annunciando che tornerà presto a protestare davanti all'Ambasciata di Spagna a Roma,

Il prossimo 20 marzo saranno passati cinque anni dall'incidente dell'autobus di linea all'altezza di Freginals, in provincia di Tarragona, che costò la vita a 13 ragazze Erasmus, di cui sette italiane. Il pullman rientrava da una gita a Valencia ed era diretto a Barcellona, quando sbandando sull'autostrada andò a sbattere contro una macchina che veniva in senso opposto. L'autista, ferito nell'impatto e su cui i test tossicologici risultarono negativi, ha sempre negato di essersi addormentato, cosa di cui invece viene ora accusato. La causa, di competenza del tribunale di Amposta, è stata aperta e archiviata per tre volte. Fin quando, nell'ottobre del 2019, l'Audiencia di Tarragona ne ha revocato l'archiviazione ordinando alla giudice di Amposta di riaprire il caso e iniziare il rito abbreviato per tredici supposti omicidi imprudenti e lesioni, considerando che possano esserci indizi sul fatto che la condotta dell'indagato sia stata di grave imprudenza. La procura accusa l'autista di omicidio per grave imprudenza e chiede quattro anni di carcere, sostenendo che continuò a guidare nonostante la consapevolezza di essere stanco e assonnato.

