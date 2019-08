«Stop alle polemiche interne poi ci sarà un chiarimento»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Ora bisogna concludere questa fase perché abbiamo la responsabilità di dover dare risposte immediate ai cittadini perché dopo la sciagurata crisi aperta da Salvini in pieno Ferragosto gli italiani non possono trovarsi costretti a pagarne il prezzo con l'Iva al 25 per cento o la mortificazione di un governo di fronte all'esercizio provvisorio del Bilancio». Carla Ruocco, deputata napoletana M5S, considerata tra le più vicine al presidente della Camera, Roberto Fico, è soddisfatta che l'intesa con il Pd sia ormai a un passo.Intanto...