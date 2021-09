Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROVVEDIMENTOROMA L'Italia si adegua all'Europa e mette nuovi paletti alle procure. Cambiano, in senso più garantista, le regole per acquisire i tabulati telefonici nelle inchieste. Durante le indagini, i pm non potranno più acquisirli dalle compagnie telefoniche, ma dovrà essere un giudice, con un decreto motivato, ad autorizzarli, come già avviene per le intercettazioni. Anche se una deroga, ma solo temporanea, è prevista in caso di...