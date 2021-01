LA POLEMICA

ROMA La crisi di governo passa anche dall'Arabia Saudita. Alle polemiche per la visita di Matteo Renzi a Riad fa seguito oggi la decisione dell'esecutivo di revocare l'autorizzazione all'export di missili e bombe d'aereo verso Arabia e Emirati arabi uniti. Un atto salutato dai Cinquestelle con duri attacchi al leader di Iv, fino all'alt scandito nel pomeriggio del ministro degli Esteri Luigi Di Maio: «Siamo in una fase delicatissima, non è il momento delle polemiche». Renzi si dice pronto a ribattere a ogni accusa e contrattacca: «È un diversivo di chi non ha idee. Adesso è del futuro dell'Italia non del futuro dei sauditi che stiamo discutendo».

La fornitura di missili e bombe d'aereo ad Arabia Saudita e Emirati arabi uniti è un affare da centinaia di milioni di euro per l'industria italiana degli armamenti. Lo stop arriva dopo che il nuovo presidente Usa Joe Biden ha temporaneamente sospeso la vendita di armi all'Arabia Saudita e di caccia F-35 agli Emirati Arabi Uniti. La Rete italiana pace e disarmo parla di «atto di portata storica», che avviene «per la prima volta nei 30 anni dall'entrata in vigore della Legge 185 del 1990 sull'export di armi».

La revoca decisa dall'Esecutivo per la licenza decisa nel 2016 andrà a cancellare la fornitura di oltre 12.700 ordigni.

