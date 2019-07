Stop all'autonomia rottura gialloverde su scuola e risorse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA Doveva essere la giornata dell'accordo sull'Autonomia. Quella «decisiva», come auspicato dalla Lega. Ma alla fine il tavolo di Palazzo Chigi si è concluso con una rottura. Con uno scontro tra Giancarlo Giorgetti e Luigi Di Maio su quella che per la Lega è solo contrattazione decentrata e per i 5stelle la riproposizione delle gabbie salariali. «Il M5S aiuta tutti i lavoratori con il salario minimo, ma non crea disparità», è stata la risposta tagliente del leader pentastellato alla proposta del sottosegretario alla...