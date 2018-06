Stop al lavoro domenicale, divide il ritorno dei vincoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIFORMAROMA Non c'è scritto nel contratto di governo, ma per i Cinquestelle è da tempo un cavallo di battaglia. E così ieri a Di Maio quasi non è sembrato vero quando il gruppetto di lavoratori delle cooperative che lo stava aspettando fuori dal ministero del Lavoro gli ha passato l'assist: «Ministro, cambierete le norme sul lavoro domenicale?». Risposta: «Certo». E poi: «Io ho preso il treno in corsa, ci sono tanti problemi di precarietà, di chi lavora ma anche dei datori di lavoro. Dobbiamo cercare di seguire un filo conduttore,...