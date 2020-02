IL PROVVEDIMENTO

ROMA Arriva il decreto per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, soprattutto l'impatto economico dell'epidemia su famiglie e aziende che vivono nella cosiddetta zona rossa (i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini in Lombardia e Vo' in Veneto). Il provvedimento prevede la sospensione fino al 30 aprile di cartelle e avvisi, ma anche di utenze e premi dell'Rc auto. Stop invece per 12 mesi alle rate dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese. Varate poi misure per aiutare i lavoratori, compresa una norma che impedità il taglio del salario accessorio agli statali malati o in quarantena a causa del Covid-2019.

L'esecutivo si concentra per ora sulle aree dove si sono sviluppati i focolai dell'epidemia e sul turismo, uno dei settori più colpiti dalle misure anti-contagio. Servirà invece ancora qualche altro giorno per definire il quadro di interventi a favore dell'economia di tutto il Paese, che rischia di avere un duro colpo dall'epidemia. È «un primo segnale concreto di sostegno cui ne seguirà un altro: stiamo lavorando per un secondo decreto con ulteriori misure la prossima settimana», ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. «Stanzieremo risorse adeguate per gli interventi di rilancio e sostegno all'economia», ha aggiunto. Per trovare i fondi il governo punta a sfruttare tutti gli spazi di flessibilità che potranno essere concessi da Bruxelles. Margini che potrebbero consentire di spuntare anche fino a qualche miliardo di euro.

Ma è il turismo il comparto che rischia di pagare il prezzo più alto. Per questo per «strutture recettive, agenzie di viaggio e tour operator» è prevista la sospensione fino al 31 marzo dei versamenti dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali. «Quel settore ha subito e sta subendo delle cancellazioni quindi dovevamo dare una risposta immediata, anche dal punto di vista della liquidità. Ma questo non esaurisce le misure che vareremo sul turismo», ha precisato il titolare dell'Economia.

Nel decreto ci sono inoltre sussidi per gli oltre 17mila lavoratori della zona rossa: stanziati infatti fondi per consentire alle aziende di chiedere la cassa integrazione per tre mesi e di dare una indennità di 500 euro al mese, sempre per un trimestre, agli autonomi. Infine nel provvedimento entrano anche misure per dare più computer alla pubblica amministrazione per favorire il lavoro da casa. Verranno aumentate infatti le quantità massime previste dalle convenzioni della Consip, la centrale di acquisto della Pa, per la fornitura di pc e tablet.

Jacopo Orsini

