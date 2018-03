Stop a Romani e Calderoli per staccare la Lega da FI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Dopo le zuffe e i veleni, nel centrodestra scatta una mezza tregua. Nulla di definitivo, la partita è ancora lunga e i nervi molto tesi. Ma Silvio Berlusconi, lette e rilette le rassicurazioni di Matteo Salvini e del pontiere Giancarlo Giorgetti, comincia a sperare che la Lega non intenda rompere il patto di coalizione. Non per ora, almeno. E che dunque al primo giro di giostra, quello che scatterà da venerdì con l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, sia disposta a concedere a Forza Italia ciò che chiede: la guida...