Stoccata di Raggi al capo politico: «Nei tuoi dieci punti manca Roma»

LA POLEMICAROMA E nel bel mezzo della crisi di governo, con il M5S teso come una corda di violino, arriva la zampata di Virginia Raggi a Luigi Di Maio: «Noto che tra i punti presentati da più parti non c'è Roma Capitale. Quale che sia il governo, dovrà tenere conto dei poteri da assegnare alla città per consentire a Roma e ai romani di competere con le altre capitale europee». Piccola premessa: Raggi si trova in vacanza con il marito Andrea Severini e il figlio Matteo (il suo ritorno nella Capitale è atteso per oggi). Finora non era mai...