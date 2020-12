«Sto bene». Sorride, poco dopo aver ricevuto l'iniezione e mentre riveste la camicia e la cravatta, Fabio Presotto, il primario di Medicina dell'ospedale all'Angelo e capo dell'Area multidisciplinare che cura i pazienti di Covid ricoverati: è stato il primo ad essere vaccinato ieri a Mestre. «Mi sono proposto volontariamente, il mio è un gesto simbolico in rappresentanza di tutti i sanitari che stanno in prima linea 12-13 al giorno con un lavoro invisibile e spesso non riconosciuto. Confido che questo vaccino possa cambiare la storia di questa pandemia», dice.

In prospettiva, il medico preferirebbe che diventasse obbligatorio. «Sarà fatta una riflessione tra sei mesi, ma se l'efficacia sarà superiore degli effetti collaterali, io dico di sì, lo renderei obbligatorio per tutti», spiega, mentre sui no-vax, le cui campagne avevano portato negli anni scorsi a ridurre le percentuali dei vaccinati contro l'influenza, è drastico: Hanno atteggiamenti fondati su basi non scientifiche, da respingere».

Il dottor Presotto, con tutti i suoi collaboratori, gli infermieri e gli operatori socio-sanitari dei reparti che coordina, da dieci mesi si spende anima e corpo per salvare i malati. «Di positivo c'è che ho scoperto una cooperazione sanitaria che mai mi sarei aspettato di trovare sottolinea L'aspetto più triste, invece, è la solitudine dei pazienti, conseguente alle misure di sicurezza per arginare i contagi. Stare su un letto d'ospedale senza ricevere visite e morire da soli è qualcosa di straziante. La sensazione, poi, è che fuori non ci si renda conto di quel che succede qui dentro: basterebbe fare un giro tra le persone che faticano a respirare per evitare gli assembramenti dello shopping».

LA NUOVA ONDATA

Difficile staccare la testa quando si torna a casa la sera perché, osserva Presotto, «anche lì si parla comunque di Covid, nel mio caso anche perché mia moglie fa il mio stesso lavoro. Si pensa e si ripensa alla giornata, a questo o quel malato, a cosa si possa fare di più. Poi per forza bisogna deviare un po', altrimenti non si recupera».

All'Angelo vanno in Rianimazione i pazienti gravissimi. «Rispetto alla primavera specifica il primario riusciamo a gestire in reparto situazioni che in quei mesi necessitavano della Terapia intensiva dove, purtroppo, la percentuale dei decessi è ora alta». Moltissimi sono anziani, ma non mancano casi di giovani. Il vaccino può essere la svolta: «Non è obbligatorio, però è un'arma importante e bisogna farlo comprendere a tutti».

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA