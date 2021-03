IL PROVVEDIMENTO

VENEZIA Adesso è ufficiale. Sul Bur, il Bollettino ufficiale della Regione del Veneto di ieri, sono stati pubblicati i decreti di nomina dei direttori generali delle Ulss. Ma anche gli emolumenti decisi da Palazzo Balbi.

I nomi erano stati annunciati dal governatore Luca Zaia venerdì scorso. Trattasi di Maria Grazia Carraro all'Ulss 1 Dolomiti, Francesco Benazzi all'Ulss 2 Marca Trevigiana, Edgardo Contato all'Ulss 3 Serenissima, Mauro Filippi all'Ulss 4 Veneto Orientale, Patrizia Simonionato all'Ulss 5 Polesana, Paolo Fortuna all'Ulss 6 Euganea, Carlo Bramezza all'Ulss 7 Pedemontana, Maria Giuseppina Bonavina all'Ulss 8 Berica, Pietro Girardi all'Ulss 9 Scaligera, Giuseppe Dal Ben all'Azienda ospedaliera di Padova, Callisto Bravi all'Azienda ospedaliera di Verona, Patrizia Benini allo Iov, Roberto Toniolo all'Azienda Zero. Quanti soldi prenderanno?

I COMPENSI

La giunta regionale presieduta da Luca Zaia aveva deciso ancora nella seduta dello scorso 9 febbraio il nuovo schema contrattuale di prestazione d'opera dei direttori generali di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale che prende atto delle modifiche normative intervenute con il decreto legislativo 171 del 2016. In sintesi: l'incarico dura tre anni con possibilità di proroga per ulteriori due anni, ma c'è una verifica dopo ventiquattro mesi dalla nomina; lo stipendio è di 154.937,06 euro, con possibilità di una maggiorazione fino al 20% dello stesso previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati dalla giunta, più un altro premio in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione.

LA CURIOSITÀ

Il Bur di ieri, 2 marzo, ha visto la pubblicazione del decreto del governatore Luca Zaia risalente addirittura al 19 gennaio 2021 con cui in Azienda ospedaliera di Padova le funzioni dell'ex dg Luciano Flor, promosso a capo della Sanità regionale, venivano assunte dal direttore sanitario Daniele Donato. E mica dal 19 gennaio: già dal 23 dicembre, quando cioè Flor ha preso il posto di Domenico Mantoan. Due mesi e mezzo dopo, contestualmente alla nomina dei nuovi dg, il bollettino ufficiale ne ha dato ufficialmente notizia. Chissà perché a tempo ormai scaduto visto che Donato, come ufficializza il Bur di ieri, ha lasciato il posto a Giuseppe Dal Ben. (al.va.)

