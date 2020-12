LA POLEMICA

VENEZIA È cominciata ieri in Veneto la maratona consiliare sulla manovra di bilancio. Ma per una volta non è stata l'opposizione ad accendere lo scontro con la maggioranza: ci ha pensato già il centrodestra da solo, con una polemica tutta interna agli alleati. La galassia zaian-leghista accusa senza mezzi i termini i Fratelli d'Italia di averle rifilato «una polpetta avvelenata», chiedendo e ottenendo la convocazione d'urgenza della commissione Affari istituzionali (peraltro contestata anche da Forza Italia) per accelerare un progetto di legge sulle dotazioni organiche dei gruppi: pubblicamente è passato il messaggio che i gruppi Zaia Presidente e Liga Veneta premano per alzare la paga del loro dirigente, ma in realtà la proposta contiene anche la volontà di Fdi (che difatti ne è la firmataria) di avere un portaborse per ciascun consigliere.

IL TESTO

Proposto da Raffaele Speranzon, leader dei meloniani a Palazzo Ferro Fini, il testo prevede di riequilibrare dalla prossima legislatura la ripartizione della spesa per il personale dei vari partiti o liste, esigenza manifestata già durante la scorsa consiliatura. Com'è noto, infatti, i gruppi affollati risultano penalizzati rispetto a quelli formati da un solo consigliere. Già per questo quinquennio, invece, vengono proposte altre due novità. La prima è quella che ha scatenato il putiferio, facendo addirittura saltare la seduta di ieri mattina: aumentare lo stipendio «al responsabile del gruppo consiliare con incarico formale di coordinamento funzionale di almeno due gruppi con almeno 11 consiglieri complessivamente», identikit che corrisponde a Tiziano Bembo, coordinatore dei gruppi Zaia e Lega che per cinque anni dovrà gestire una truppa mai così numerosa. La seconda modifica, rimasta invece sotto traccia, mira a mettere in part-time il dirigente dei gruppi «composti da 4 e da 5 consiglieri» e di utilizzare il suo mezzo stipendio per ingaggiare altri addetti: Fdi conta appunto 5 eletti e vorrebbe che ciascuno avesse un proprio collaboratore.

IL RINVIO

Il presidente zaiano della commissione Luciano Sandonà ha avuto appena il tempo di avviare l'istruttoria, dopodiché è esplosa la lite. Non solo la dem Vanessa Camani ha definito la mossa «una forzatura inutile e dannosa», ma anche l'azzurra Elisa Venturini ha denunciato «l'assenza di un confronto interno alla maggioranza», a detrimento dei gruppi da «uno o due eletti» (com'è appunto Fi). Speranzon ha così prospettato la riformulazione del progetto, ma lo speaker zaianleghista Alberto Villanova è furioso con gli alleati: «Siamo noi a stralciamo la parte relativa al nostro dirigente, perché non ci stiamo a passare per quelli che fanno forzature, dopo che non abbiamo neanche sottoscritto la proposta. Se ne riparlerà dopo il bilancio». Ma si litiga già adesso.

Angela Pederiva

