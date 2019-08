Stefani: «Autonomia ora basta tentennare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SFOGOVICENZA «Non sono stanca, adesso sono veramente arrabbiata, io l'autonomia voglio portarla a casa». Lo dice Erika Stefani, ministro per le autonomie regionali, nel commentare a Vicenza la trattativa per arrivare a quello che definisce «un grandissimo progetto di ammodernamento dello Stato, in grado di rispondere alle necessità dei cittadini di avere servizi adeguati e di far decidere localmente su questioni importanti». «Dopo un anno di rocambolesche trattative con i ministeri retti dal Movimento 5 Stelle - sottolinea - passate...