Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Proroga fino al 31 marzo: è questa l'ipotesi più solida per il prolungamento dello stato di emergenza. C'è l'obiettivo di superare l'inverno e, dunque, la fase più delicata della pandemia come ha insegnato l'esperienza del 2020. Ma c'è anche un problema: attualmente la scadenza è al 31 dicembre, arrivando a marzo si va oltre ai 24 mesi previsti dalla come limite massimo dalla legge. Dunque, visto che lo stato di emergenza è...