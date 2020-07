LO SCONTRO

ROMA Dopo avere incassato anche il sì della Camera (286 deputati a favore, 221 contro), il governo ieri sera ha prorogato fino al 15 ottobre lo stato di emergenza. Ma per Giuseppe Conte, reduce del feroce duello di martedì in Senato con Matteo Salvini, il via libera di Montecitorio non è stato una passeggiata. Il premier ha incrociato le lame con Giorgia Meloni, tornata ad accusare l'esecutivo di aver voluto la proroga per «consolidare il proprio potere, senza regole e senza controlli», definendo «pazzi irresponsabili» gli esponenti del governo per «la furia immigrazionista».

L'AFFONDO

C'è da dire che anche Conte non è stato tenero. La sua, nell'aula di Montecitorio, è stata un arringa contro «le falsità» di Lega e Fdi. «Se non si condivide la necessità di prorogare l'emergenza, lo si dica in modo franco al governo. Ma non si faccia confusione sulla popolazione, perché oggi sui social c'è qualche cittadino convinto che prorogare lo stato d'emergenza significhi rinnovare il lockdown dal primo agosto. Non è affatto così». E ancora: «La proroga, se si epura la discussione da posizioni ideologiche, è una scelta inevitabile. Il governo non ha certo un atteggiamento liberticida e non reprime il dissenso o riduce la popolazione in uno stato di soggezione. Sono affermazioni gravi».

Poi, dopo aver definito «legittima» la scelta della proroga e aver di nuovo spiegato che questa serve «per affrontare con efficacia e tempestività le situazioni emergenziali in atto», Conte ha garantito che il governo non vuole «introdurre misure restrittive» e che non ha «alcuna intenzione di drammatizzare, né di alimentare paure ingiustificate nella popolazione», come invece l'avevano accusato Salvini e la Meloni. E ha aggiunto: «La proroga dello stato di emergenza non lede la nostra immagine all'estero, anzi: l'Italia viene vista come un Paese sicuro». L'immagine dell'Italia invece potrebbe essere danneggiata «dalla drammatizzazione» fatta dalla destra.

La replica della Meloni non è tardata: «Siete pazzi e irresponsabili. Noi non saremo conniventi. Non vi daremo tregua finché non restituirete agli italiani la loro libertà», ha gridato dal suo scranno. E rivolta al premier: «Con quale faccia rincorrevate le persone sulle spiagge e oggi consentite a migliaia di immigrati clandestini di entrare sul territorio italiano per poi violare la quarantena andandosene a zonzo contagiati. E' da pazzi irresponsabili presidente Conte, perché noi abbiamo fatto sacrifici enormi per limitare il contagio, abbiamo condannato a morte decine di migliaia di attività, rischiamo milioni di disoccupati, e non renderemo tutto vano per la vostra furia immigrazionista». Per poi concludere: «Lo stato di emergenza vi serve per consolidare il governo facendo quello che volete senza regole e controlli. Ma non vi daremo tregua». E Salvini ha annunciato il ricorso alla Consulta contro lo stato di emergenza, «perché si tratta di un attentato ai diritti».

Per Nicola Zingaretti, leader del Pd, le accuse di Meloni e Salvini sono «sbagliate e ipocrite: le misure prese servono per la sicurezza degli italiani». E Federico Fornaro di Leu: «Gli attacchi sui rischi di derive autoritarie sono privi di fondamento, il governo agisce con trasparenza a difesa dei cittadini».

A.Gen.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA