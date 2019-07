Stati Uniti, Google paga 5 dollari per comprare il volto dei passanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASONEW YORK Cinque dollari. È il prezzo fissato da Google per il dettaglio delle nostre facce. È questa la cifra che il colosso dei motori di ricerca sta offrendo ai passanti di alcune città americane per migliorare il sistema di scansione del volto che finirà sui suoi prossimi smartphone. L'esperimento fa il paio con un altro test inaugurato a maggio da Amazon che prevede un compenso per la scannerizzazione del proprio corpo. E aggiunge un tassello al dibattito globale sulla tecnologia di riconoscimento facciale e sui problemi di...