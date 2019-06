Statali, impronte digitali anti-furbetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Addio ai truffatori del cartellino» Giulia Bongiorno vince la battaglia delle impronte digitali: il Senato ha dato l'ok al ddl Concretezza (135 sì, 104 no e 3 gli astenuti) e il provvedimento, già approvato dalla Camera e collegato alla legge di Bilancio, introduce un giro di vite senza precedenti in materia di prevenzione e repressione dei casi di assenteismo nella Pa. Il ministro ha infatti ottenuto quanto chiedeva: una misura ad hoc per verificare il rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti pubblici. Le amministrazioni dovranno...