Statali, ad ogni contribuente costano 2.632 euro all'anno

LA RICERCAROMA La pubblica amministrazione in un'app, per pagare con lo smartphone le tasse, leggere i referti medici, scoprire un blocco del traffico o magari ricordarsi dei colloqui tra professori e genitori. È questo l'ambizioso progetto a cui sta lavorando il Team per la trasformazione digitale. L'idea è in fase di sviluppo, ha già un nome (Io), da quest'estate inizieranno i primi test concreti. La novità è stata lanciata nel corso del Forum sulla PA, che quest'anno ha centrato l'attenzione sulle formule di lavoro non convenzionali,...