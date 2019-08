Star sul palco e fuochi in mare la super-festa dello zar del gas

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAROMA Il mega palco sul mare, allestito nel parco dell'hotel La Posta Vecchia di Ladispoli. L'hanno montato in due giorni cercando di tenere segreto il nome di chi si esibirà. Una nave a largo, lo Sputnik, con una pista per l'atterraggio degli elicotteri. Un viavai di auto, furgoni neri e tir al cancello dell'albergo extralusso. Chi entra deve essere identificato, c'è la fila. Che succede nella villa seicentesca tra le più esclusive residenze in Italia? Il palco, la nave, gli accessi bloccati e nessuno disposto a svelare il mistero....