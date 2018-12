Stangata dall'Ecotassa, auto medie colpite: fino a 2.500 euro in più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA Reggetevi forte, arriva il Monti-bis. Dopo le feroci critiche fatte da Lega e M5S al governo del Professore per la sudditanza all'Europa e la forte pressione fiscale che frenava la crescita, gli stessi protagonisti passati dall'altra parte della barricata introducono un provvedimento molto simile al superbollo. Quando se ne renderanno conto Salvini e Di Maio forse non gradiranno, ma tant'é.Anzi, in questo caso la situazione è addirittura peggiore poiché il Decreto Salva Italia del 2011 metteva nel mirino le vetture con oltre...