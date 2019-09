Stalking, indagato il re dei sommelier «Io, perseguitata per anni da Pinchiorri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DENUNCIAFIRENZE Un corteggiamento incessante, troppo insistente. Un amore non corrisposto sbocciato tra le mura di uno dei ristoranti più esclusivi del mondo: l'Enoteca Pinchiorri di Firenze, nel settecentesco palazzo Jacometti-Ciofi in via Ghibellina. L'innamorato respinto - e denunciato - è proprio Giorgio Pinchiorri, titolare - con la moglie chef Annie Féolde - del ristorante a tre stelle Michelin. Ora, è e un passo dal banco degli imputati con l'accusa di stalking, ma la sua posizione potrebbe anche aggravarsi, visto che, nonostante...