VENEZIA Per Federalberghi Veneto, salvo ulteriori complicazioni legate al trend di contagi, si attende una stagione estiva sulla falsariga di quella del 2020, ben lontana dai valori del 2019, con un turismo di prossimità e prevalentemente legato a quello interno degli italiani, con flussi del mercato estero ancora decisamente scarsi e vincolato alle limitazioni imposte dai vari governi.

Ma se gli operatori del settore balneare, insieme a quelli della montagna, si avviano verso l'apertura della stagione con cauto ottimismo, maggiori e ben più gravi difficoltà registriamo per il comparto delle città d'arte, ancora totalmente ferme perché maggiormente legate ai flussi Internazionali, con il traffico aereo praticamente azzerato negli scali di Venezia, Treviso e Verona.

«I tempi della ripresa per le città d'arte appaiono più lunghi del previsto e le imprese alberghiere non possono sopportare a lungo perdite che spesso rasentano, o superano, il 90% dei fatturati - spiega il presidente di Federalberghi Veneto Massimiliano Schiavon - Federalberghi guarda con molta preoccupazione allo schema dei sostegni che il governo si accinge a varare, ma che, secondo alcune indiscrezioni, parrebbe includere un meccanismo di calcolo basato sul 33% del calo di fatturato del 2020 rispetto al 2019, legato però unicamente ai mesi di gennaio e febbraio. Se così fosse, si tratterebbe di un meccanismo di calcolo assolutamente poco efficace e sbilanciato, che andrebbe a vanificare il vero obiettivo dei sostegni al comparto. Riteniamo corretto il principio per il calcolo dei sostegni basato sul calo del fatturato delle aziende - specifica Schiavon - ma riteniamo decisamente più opportuna l'ipotesi di un calcolo basato semmai sul danno subito nell'intero periodo pandemico (marzo 2020 febbraio 2021), se non addirittura sulle dodici mensilità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA