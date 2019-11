Staffetta tra avvocati per salvare la Basilica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAVENEZIA La basilica di San Marco come Notre Dame. I danni provocati dall'acqua come quelli generati dal fuoco. Il parallelismo è venuto immediatamente in mente a Alessandro De Nicola, avvocato cresciuto a Venezia, che dopo aver assistito all'evento lagunare ha subito pensato alla gara di solidarietà accaduta a Parigi. Quindi si è domandato perché non creare una sorta di tam tam che aiuti anche la città lagunare a riprendersi e salvare uno dei simboli della sua gloria, cioè la Basilica. E così lunedì nascerà il comitato...