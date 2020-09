IL CALCIO

VENEZIA Sono arrivati solo ieri, a tre giorni dall'inizio dei campionati, i richiesti (a gran voce) chiarimenti della Figc sul protocollo sanitario per il calcio dilettantistico. Attesa interminabile che ha partorito il divieto di assistere dal vivo alle partite almeno fino al 7 ottobre di tutti «i campionati ufficiali che prevedono uno sviluppo continuativo su più giornate». Un provvedimento che in Veneto impone il porte chiuse ai tornei di Promozione, Prima e Seconda categoria (più tutti i giovanili regionali) al via dopodomani alle ore 15.30, in concomitanza con le gare della Coppa Italia di Eccellenza che invece, come già domenica scorsa a Spinea e Salzano (ma non a San Donà e Portogruaro), potrebbero accogliere i tifosi sugli spalti. Giuseppe Ruzza, presidente mestrino del Comitato Regionale Veneto, ha evitato di entrare nel merito della differente percezione della paura di contagio da parte del mondo del calcio rispetto ad altre discipline sportive e alla normale quotidianità delle persone, limitandosi a commentare: «Sono molto preoccupato per questa interpretazione fortemente restrittiva».

I SINGOLI EVENTI

Nel documento Indicazioni generali per il contenimento dell'emergenza epidemiologica, la Figc ha chiarito le tematiche di competenza della stessa Federazione, non potendo intervenire su provvedimenti e materie di esclusiva pertinenza del Governo o dell'autorità sanitaria. «Al momento (fino a tutto il 7 ottobre 2020) la partecipazione del pubblico è consentita puntualizza il protocollo su tutto il territorio nazionale per i soli singoli eventi sportivi di minore entità (ad esempio singole gare o tornei amichevoli). In tutti i casi l'organizzatore dovrà assicurare il rispetto della capienza massima autorizzata, garantendo sempre la preassegnazione del posto a sedere, il distanziamento di almeno un metro sia frontalmente sia lateralmente ed evitando ogni forma di assembramento».

IL DIVIETO

Precisato che l'uso della mascherina è sempre obbligatorio durante tutto il tempo di permanenza nella struttura, così come la misurazione della temperatura all'accesso e la registrazione delle presenze, ecco l'ufficializzazione del divieto: «È da intendersi, al momento, esclusa la partecipazione di pubblico alle partite delle competizioni ufficiali riconosciute di interesse nazionale e regionale dalla Figc come i campionati ufficiali che prevedono uno sviluppo continuativo su più giornate».

LE POSITIVITÀ

Quanto, invece, alla gestione casi di positività Covid, il protocollo specifica: «Qualora durante il periodo di svolgimento degli allenamenti o delle gare si verifichi un caso di accertata positività, si ritiene sempre applicabile il regime previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 per la prosecuzione dell'attività agonistica da parte degli altri componenti del gruppo squadra, se attuabile dalla singola associazione-società sportiva dilettantistica in ragione della propria struttura-capacità organizzativa».

Marco De Lazzari

