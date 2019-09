Stadi chiusi alle donne, tifosa si dà fuoco e muore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TEHERAN La tifosa di calcio iraniana Sahar Khodayari, che si era data fuoco nei giorni scorsi davanti a un tribunale di Teheran per protestare contro il divieto per le donne di entrare negli stadi, è morta la scorsa notte in un'ospedale della capitale iraniana a seguito delle ustioni riportate. La 29enne era stata fermata lo scorso 12 marzo allo stadio Azadi di Teheran dopo esservi entrata travestita da uomo per assistere alla partita della sua squadra - l'Estghlal, allenata ora tra forti contrasti dal tecnico italiano Andrea Stramaccioni -...