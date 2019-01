CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Staccare per qualche ora dallo smartphone fa bene a tutti, agli alunni come ai docenti. Bisognerebbe però educare all'uso consapevole piuttosto che imporre divieti». Alessio Carciofi, umbro di Spoleto, è un formatore digitale e docente universitario. Due anni fa è stato tra i primi ad importare in Italia il concetto di Digital Detox, vale a dire quella locuzione che riassume la necessità di disintossicarsi dai dispositivi mobili. Non a caso infatti, quelle due parole che poi sono tanto piaciute al mondo del web, sono anche il titolo del...