ROMA Al secondo giro di consultazioni Mario Draghi espone il suo programma e si comprende come l'obiettivo del presidente del Consiglio incaricato sia la legislatura. Solo l'obiettivo di riuscire a portare in porto le tre maxi-riforme (enunciate da ogni governo e mai realizzate) - fisco, burocrazia, giustizia - danno alle delegazioni dei partiti presenti alle consultazioni la conferma che l'ex banchiere centrale fa sul serio e non pensa di restare a palazzo Chigi solo il tempo di incassare l'ok dall'Europa al Recovery Plan.

Per ora Draghi si è limitato a proporre un elenco delle cose da fare, senza entrare nel merito, ma tanto è bastato per agitare i sonni dei partiti che, dopo aver dato una fiducia a scatola chiusa al premier in pectore, ora provano a metter paletti sia sui contenuti che sulla stessa durata dell'esecutivo. Sul merito si eserciteranno i dem che, al termine dell'incontro di oggi, lasceranno a Draghi una sorta di mini-manifesto programmatico i cui punti principali sono il no alla flat-tax e al ritorno a politiche sull'immigrazione del Conte1, nonché una precisa collocazione europeista ed atlantista del nuovo esecutivo. Paletti che i dem pongono con l'obiettivo di contenere la Lega che però continua la sua marcia europeista anche a Bruxelles dove potrebbe questa sera votare a favore del regolamento del Recovery fund.

Sulla possibile durata del nascente esecutivo si era esercitato domenica scorsa Matteo Salvini che aveva delineato la prospettiva di un governo a tempo perché «le grandi riforme non le possono fare forze che la vedono in maniera diversa». Nel riferimento di Nicola Zingaretti «ai guai» che avrebbe Draghi se «si ritrova con una maggioranza litigiosa», si legge invece la tensione che corre nel Pd. Il partito è destinato - tra mille contorsioni - a ritrovarsi alleato con Salvini (che i leghisti ritengono «logico» vada al governo) e con una presenza nel governo molto ridotta rispetto alla precedente, se non quasi azzerata. L'idea dell'astensione e dell'esecutivo composto solo da ministri tecnici, serviva a prendere le distanze dalla Lega, ma spaventa i dem. La prima suggestione, ovvero l'astensione, è stata avanzata e poi smentita nel giro di poche ore. Sulla presenza o meno nell'esecutivo di ministri dem ci si esercita invece ancora per valutare la durata che avrebbe l'esecutivo senza ministri politici. Problema particolarmente avvertito anche nel M5S che potrebbe porre nel quesito su Rousseau anche la condizione che si tratti di un esecutivo con ministri politici. Anche se l'orientamento di Draghi resta quello di avere una prima squadra di ministri tecnici con una massiccia presenza di donne, le scelte finali le farà con Sergio Mattarella, al quale spetta la nomina, e potrebbero tenere in considerazione il fortissimo pressing dei partiti. La delusione di molti, quando Draghi leggerà la lista dei ministri, è scontata. Se però dovesse essere la delusione di tutti, per Draghi potrebbe essere un problema che darebbe forza a coloro che già lavorano sul dopo.

Nell'attesa l'orizzonte più benevolo, sul quale si ragiona in casa dem e grillina, data la fine dell'esecutivo ai primi mesi del prossimo anno quando c'è chi ritiene «naturale» il trasferimento di Draghi da palazzo Chigi al Quirinale e successive elezioni con una legge elettorale nuova di zecca. Un anno appena di governo, quindi, che permetterebbe al M5S di schierare Giuseppe Conte a guida di quell'alleanza riformista che la segreteria del Pd ritiene ancora valida. Soprattutto se supportata da candidature per il Parlamento in grado di risultare più omogenee alla linea del segretario di quelle del 2018. Ipotesi bellicose di governo a tempo che deve però fare i conti con la voglia che c'è in Parlamento di completare la legislatura e che, per arrivare al 2023 potrebbe ritrovarsi nell'allungare di un anno il settennato di Mattarella lasciando al nuovo, e più rappresentativo Parlamento, il compito di trovare un successore o eleggere lo stesso Draghi.

Marco Conti

