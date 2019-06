Spuntano nuove intercettazioni che imbarazzano il Consiglio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE INDAGINIROMA Nella guerra fratricida tra i magistrati per la nomina del nuovo procuratore capo di Roma, ci sono altre intercettazioni che imbarazzano il Csm. Ed emerge che le riserve della politica, e in particolare del parlamentare Luca Lotti, non riguardavano solo la candidatura del procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, ma anche quella del capo dei pm di Firenze, Giuseppe Creazzo, che aveva firmato l'arresto dei genitori di Matteo Renzi.Agli atti dell'inchiesta in cui il pm Luca Palamara è accusato di corruzione ci sono nuove...