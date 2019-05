Spruzza in palestra spray al peperoncino panico e malori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA Cinque ambulanze, seguite da vigili del fuoco e carabinieri. Mattinata da incubo ieri per alunni, professori e genitori all'istituto professionale Ruzza di Padova. Tutta colpa di uno spray al peperoncino spruzzato in palestra poco prima che due classi entrassero per fare educazione fisica. La conseguenza? Venticinque alunni e due docenti portati in ospedale per una sospetta intossicazione. Indagini in corso per capire chi sia il responsabile del gesto: è probabile che si sia trattato di una bravata, compiuta da un adolescente...