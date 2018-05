Spread verso quota 200 punti, poi frena La Borsa cede l'1,3%: faro sulle banche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MERCATIROMA Questa volta lo spread è arrivato a sfiorare i 200 punti. Ma è difficile prevedere fino dove può arrivare la differenza di rendimento tra Italia e Germania in attesa che si riducano le incertezze sul futuro governo. È un po' questo il clima che si respirava tra gli operatori nel giorno in cui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato è poi conferito l'incarico di formare il governo a Giuseppe Conte. Così non sorprende più di tanto se anche ieri il differenziale di rendimento tra i Btp italiani e i Bund...