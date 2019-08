Spread in altalena, Borsa giù E occhi puntati sul Quirinale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I LISTINIROMA Spread in altalena ieri, con chiusura in leggero calo e indici azionari giù in linea con le altre Borse europee. Ieri la situazione politica italiana era al centro dell'attenzione degli investitori internazionali, ma alla fine non ci sono stati smottamenti clamorosi. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund era cresciuto in mattinata fino a sfiorare i 217 punti, poi ha iniziato a muoversi in direzione opposta contraendosi a ridosso di quota 200. La chiusura a 206 si colloca 2 punti al di sotto del livello di lunedì, mentre...