Spread fino a quota 280 poi ripiega e Piazza Affari brucia 21 miliardi

LA GIORNATAMILANO Venerdì nero dei mercati a causa della nota sul Def che prevede un rapporto tra deficit e pil a quota 2,4%. Il Ftse Mib ha chiuso in calo del 3,7% segnando la performance peggiore in Europa. L'indice è arrivato a perdere anche oltre il 4,5%. Per Milano si tratta della 12esima peggiore performance dal 2014. Lo spread, volato anche sopra 280, ha chiuso a 267 punti (101,2 il gap Spagna/Germania, 33,06 Francia/Germania, 139,1 Portogallo/Germania), mentre l'euro, dopo aver violato al ribasso la soglia di 1,16 dollari, è...