Spread ad alta tensione, sale di 10 punti poi chiude sotto 270 in attesa della Bce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA La volatilità c'è e rimarrà sui titoli di Stato italiani. Ma c'è più di un motivo per spiegare il sereno di fondo tornato sullo spread proprio mentre sta scattando il confronto Italia-Ue sui conti. Le elezioni europee sono alle spalle e non hanno poi cambiato molto in fondo nella fotografia del Parlamento Ue. Il confronto dell'Italia con l'Ue è già partito ma ha toni più soft del previsto. E, dunque, rimangono gli effetti sull'economia globale della guerra commerciale Usa-Cina, oltre all'incognita Brexit a preoccupare in...