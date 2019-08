Spray mortale, la gang divisa «Colpa di quei bamboccioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRAGE IN DISCOTECACosì scrupolosi da premurarsi, prima di partire per le Marche, di telefonare a uno dei gestori della Lanterna Azzurra. «A che ora arriva Sfera Ebbasta, sicuro che lo vedremo?», Così professionali da informare in anticipo il loro ricettatore di fiducia che avrebbero fatto la solita razzia di catenine e dunque di tenersi pronto nel suo Compro Oro. E poi giù verso Corinaldo, divisi in due batterie, pronti a dare gas gas, gas - come mesi dopo continuavano a vantarsi - in una discoteca stipata di ragazzini in attesa del...